Sci di fondo | a Lahti Pellegrino bene in qualificazione sette azzurri avanti tra uomini e donne

A Lahti, in Finlandia, si sono svolte le qualificazioni della sprint a tecnica libera nello sci di fondo. Sette atleti italiani, tra uomini e donne, sono riusciti a superare le qualificazioni e ad accedere alle fasi successive della competizione. La prova si è svolta nel mese di marzo, a conclusione di un lungo circuito di gare di Coppa del Mondo.

In archivio le qualificazioni della sprint a tecnica libera di Lahti, in Finlandia, che segna un mese di marzo dal sapore di vicinanza al termine della Coppa del Mondo di sci di fondo. Risultati di buon livello in casa Italia, ma andiamo a vedere i dettagli di quanto visto nella primissima mattina nella città che si trova non lontano da Helsinki. Prime ad andare sulla neve le donne, con il tris svedese a fare la parte del leone rispetto a tutto quanto con Jonna Sundling, Linn Svahn e Johanna Hagstroem ai primi tre posti. Sundling, in particolare, guida con 3'02"90 e un vantaggio di 2"34 su Svahn e 4"26 su Hagstroem. Quarta l'andorrana Gina del Rio a 5"85 proprio davanti a Jessie Diggins, con l'americana che paga 6"14.