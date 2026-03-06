Dell’Imperio | Fiducia e identità per sbancare il campo della Stella EBK

Dell’Imperio afferma che la squadra si sta concentrando su fiducia e identità per migliorare le proprie performance e ottenere risultati importanti nel campionato. Il team si sta allenando intensamente, con il morale alle stelle e il motore che gira a pieno regime. La squadra è consapevole delle proprie forze e punta a conquistare il campo della Stella EBK.

Dai nuovi innesti nel roster alla gestione dei momenti critici: la ricetta del coach per sbancare il campo della Stella. "Siamo più forti rispetto all'andata, ora dobbiamo trasformare la fiducia in punti pesanti" l morale è alto, il motore gira a pieno regime e la consapevolezza cresce. In casa Scandone Avellino, il momento è di quelli da cavalcare con entusiasmo ma anche con estrema lucidità. A fare il punto della situazione in vista del prossimo delicato impegno esterno contro la Stella EBK è il coach Ciro Dell'Imperio, che analizza il percorso di crescita della squadra e le insidie di un calendario che non concede pause. "Vincere aiuta a vincere", esordisce Dell'Imperio, citando un dogma della pallacanestro che ben fotografa lo stato d'animo dei lupi.