Sanremo Top stasera su Rai 1 | anticipazioni ospiti e cantanti che si esibiranno

Stasera su Rai 1 va in onda Sanremo Top, condotto da Carlo Conti dagli studi Frizzi. La trasmissione vede 15 campioni tornare a interpretare i brani di Sanremo 2026, con ospiti e retroscena del festival. La serata si concentra su anticipazioni, esibizioni e novità legate alla kermesse musicale, a circa una settimana dalla finale.

Una settimana dopo la finale, Carlo Conti svela chi sta dominando radio e streaming. In diretta dagli studi Frizzi, 15 campioni tornano a cantare i brani di Sanremo 2026 tra ospiti e retroscena. Questa sera, sabato 7 marzo, Rai 1 riaccende i riflettori sulla musica con il primo dei due appuntamenti di Sanremo Top 2026. In diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, Carlo Conti torna alla conduzione per fare il punto sulla kermesse che ha visto il trionfo di Sal Da Vinci. Il ritorno di un classico: lo spirito "baudiano" Sanremo Top non è una novità assoluta, ma un prezioso recupero dal passato. Carlo Conti ha scelto di riportare in vita questo storico format degli anni '90 e 2000, lanciato originariamente da Pippo Baudo (a cui questa edizione del Festival è

Sanremo Top: al via su Rai 1 la prima di due serate spin-off del Festival appena concluso. Cantanti, ospiti e anticipazioniLa trasmissione, ideata da Pippo Baudo, va in onda su Rai 1 con due appuntamenti in diretta, il 7 e il 14 marzo.

Sanremo 2026: All 30 Artists / Tutti i 30 Cantanti

Programma creato da Pippo Baudo – andato in onda dal 1994 al 1998 e poi nel 2002 –, Sanremo

