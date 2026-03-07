Sanremo Top | quante puntate durata e quando finisce

Sanremo Top è una trasmissione che andrà in onda su Rai 1 con due puntate previste il 7 e il 14 marzo 2026, entrambe in prima serata alle 21. La durata di ogni episodio non è ancora stata comunicata, ma si tratta di un evento programmato per queste due serate. La trasmissione si concluderà quindi il 14 marzo, lasciando spazio a eventuali approfondimenti successivi.

Quante puntate sono previste per Sanremo Top? Appuntamento in prima visione su Rai 1 il 7 e 14 marzo 2026 in prima serata alle 21.30 con la conduzione di Carlo Conti. Un’occasione per rivedere tutti i Big in gara dell’edizione appena conclusa e scoprire come stanno andando in classifica, quali sono i brani più ascoltati e trasmessi dalle radio. Si tratta anche di un omaggio a Pippo Baudo che conduceva questo format. Ecco la programmazione completa. Quanto dura (durata) ogni puntata di Sanremo Top? Il programma ha una durata di circa tre ore, dalle 21.30 alle 00.30, pubblicità incluse. I 30 Big e i 2 finalisti delle Nuove proposte si suddividono in 16 artisti per serata. 🔗 Leggi su Tpi.it

