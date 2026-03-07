Sandro Campagna | L'oro mondiale del 2011 nato dalle cene con Velasco e Sacchi Futuro da dirigente? Mi piacerebbe

Sandro Campagna, ex allenatore e attuale dirigente, ripercorre la sua carriera partendo dalla vittoria dell’oro mondiale del 2011, ottenuta grazie a incontri con Velasco e Sacchi. Racconta della sua lunga esperienza nel mondo del nuoto e del Settebello, arrivata a oltre 500 panchine, partendo dalla Cittadella dello Sport di Siracusa. A Fanpage condivide anche le sue aspirazioni future nel ruolo di dirigente.

Raduno collegiale per il Settebello, che si allenerà nella piscina del Centro Federale di Ostia tra l’8 e l’11 marzo. Nel gruppo azzurro il c.t. Sandro Campagna ha anche inserito l’attaccante della Pallanuoto Trieste Pietro Faraglia! #ondacheunisce - facebook.com facebook