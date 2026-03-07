Rocca in auto con la primaria più giovane d' Italia | la star di Tik Tok arruolata per spiegare la Sanità

Il presidente della Regione e Minerva Salute sono stati visti in auto insieme con la primaria più giovane d’Italia, nota come star di Tik Tok. La ragazza, conosciuta sui social, è stata coinvolta in una conversazione dedicata alle questioni sanitarie. La scena è stata osservata da testimoni che hanno notato il trio in movimento, senza che siano stati comunicati dettagli sui contenuti del dialogo.

Minerva Salute e il presidente della Regione, Francesco Rocca, in auto insieme a discutere di Sanità. Il format ricorda un po’ il celebre “Carpool karaoke”, ma invece di cantare canzoni si parla di case della comunità e fascicolo sanitario elettronico e, al posto di celebrità che cambiano in ogni puntata, ce n’è solo una: Solange Fugger, star di Tik Tok, nonché primaria più giovane d’Italia in un pronto soccorso di Roma ovest. Non è la prima volta che la Regione “arruola” Fugger per pubblicare contenuti legati alla Sanità nel Lazio, era già accaduto, per esempio, con il servizio “Con te in pronto soccorso”. Stavolta però quello pubblicato sui canali social del presidente della Regione (che ha anche la delega alla Sanità) è un vero e proprio format. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

