Test di Medicina a Roma la primaria di Tik Tok | Domande difficili e tempi ridotti per lo studio

Il test di Medicina a Roma è al centro di numerose polemiche, tra domande complesse e tempi stretti. Dalle difficoltà riscontrate alla Sapienza alle proteste studentesche, fino alle critiche rivolte alla ministra Anna Maria Bernini, il tema suscita un acceso dibattito sul futuro dell’accesso alle facoltà mediche.

Dal disastro dei test alla Sapienza (e non solo), alle proteste degli studenti arrivate fino ad Atreju, contro la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. La riforma del corso di laurea in Medicina continua a tenere banco e, nella polemica, si inserisce anche Solange Fugger. Romatoday.it

BatQuiz || Alphatest MEDICINA! #fun #matematica #quiz #test #maths #tricks #medical #medicina

Test Medicina, Burioni critica le “ridicole lagnanze” degli studenti: “La realtà è che alla maturità è promosso il 99,98% degli studenti. Questo non è un esame, è ... - Il virologo e docente universitario ha definito le proteste degli studenti "ridicole lagnanze" e ... orizzontescuola.it

Per il pasticciaccio del test filtro di Medicina il ministero valuta il recupero crediti per tutti - Come il ministero dell'Università propone di inserire in graduatoria anche chi non ha superato tutte le prove del test filtro di Medicina, con recupero crediti. ilfattoquotidiano.it