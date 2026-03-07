Riforma Giustizia la Lega schiera i big sotto le torri

A due settimane dal voto sulla riforma della giustizia, il ministro dell’Interno ha visitato Bologna, mentre la segretaria del PD ha programmato un intervento a piazza San Francesco. La Lega ha schierato i suoi rappresentanti più noti per sostenere la proposta, mentre oppositori e sostenitori si preparano a manifestare in diverse città. Gli eventi si svolgono in un clima di agitazione tra chi sostiene e chi critica la riforma.

A due settimane dal voto, la Lega compatta il centrodestra, Borgonzoni: "Lepore grande male". La segretaria dem attesa il 15 marzo Le ragioni del sì e del no sotto le due torri. A due settimane dal voto sulla riforma della giustizia, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi è tornato oggi, 7 marzo, a Bologna, mentre la segretaria del PD, Elly Schlein, arriverà in piazza San Francesco, il 15 marzo. E' ora di “liberare questa città, spero presto, da quello che per me è un grande male: il sindaco Matteo Lepore”, ha detto Lucia Borgonzoni, per la quale, quella di oggi, sarebbe "un'iniziativa che "dà molto fastidio al sindaco di Bologna e questo mi dà molta gioia, perché vuol dire che è una giornata molto importante. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Palermo si schiera contro la riforma giustizia: oltre mille firme per il “no” al referendum, l’isola in rivolta.Un’ondata di dissenso si è sollevata a Palermo, culminando nella raccolta di oltre mille firme a sostegno dell’appello per votare “no” al referendum...

L’Associazione Nazionale Magistrati Militari si schiera per il NO alla Riforma della GiustiziaRoma – La comunanza ordinamentale e culturale tra giudice e pubblico ministero ha garantito, a lungo, che quest’ultimo non trascurasse i doveri del...

Tutto quello che riguarda Riforma Giustizia.

Temi più discussi: Referendum, No al 53% con bassa affluenza. Testa a testa con Sì se è alta; I partiti del Sì al referendum sulla giustizia sono tutt’altro che uniti; Anche in città la Lega scende in piazza per il Sì al referendum costituzionale sulla giustizia; I tanti comitati per il Sì alla riforma della giustizia.

Referendum sulla riforma della giustizia, la Lega Asti invita a votare SìPer la Lega Asti, l’approvazione della riforma consentirebbe di allineare l’Italia a molte democrazie occidentali, garantendo maggiore terzietà del giudice e pari dignità tra accusa e difesa, ... lavocediasti.it

Riforma della giustizia e Referendum: il dibattito infiamma il territorio salernitanoVerso il Referendum Costituzionale del 22-23 marzo: ecco il programma dei dibattiti a Eboli, Albanella e Salerno con i protagonisti della politica e dell'avvocatura ... infocilento.it

Leonardo Donno. . NO a una riforma che minaccia la giustizia! NO a una riforma che vuole proteggere la casta! NO a una politica al riparo dalle indagini! Il 22 e 23 marzo facciamoci sentire, votiamo NO! - facebook.com facebook

Referendum riforma giustizia, il sondaggio 'definitivo': verdetto chiaro anche con affluenza alta x.com