Rems Volterra attesa infinita Asia ancora senza un ricovero La madre | Intervenite

C’è un’ordinanza del tribunale, c’è il sollecito del Ministero e c’è, soprattutto, il grido disperato di una madre che vede la propria figlia consumarsi nell’abbandono, ma per lo Stato il tempo sembra essersi fermato. La storia di Asia, 21enne umbra e una fragilità che non può più attendere, è lo specchio di un sistema sanitario e giudiziario paralizzato davanti a una lista d’attesa che non scorre. Nonostante la magistratura abbia disposto sin dal 12 maggio scorso il suo ricovero in una Rems, quella di Volterra, la giovane resta esposta a pericoli gravissimi e a episodi di autolesionismo sempre più frequenti. "Esiste un’ordinanza del magistrato che dispone il ricovero di mia figlia Asia in una Rems. 🔗 Leggi su Lanazione.it

