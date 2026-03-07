Quegli spazi sequestrati alle mafie che presto torneranno alla comunità

Il 7 marzo di trent’anni fa veniva approvata la legge 109 del 1996, che disciplina il riuso pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie. Spazi precedentemente sequestrati saranno presto restituiti alla comunità, in conformità con quanto stabilito dalla normativa. La legge rappresenta un passaggio importante nel settore del contrasto alle organizzazioni criminali.

Il 7 marzo di trent’anni fa veniva approvata una legge fondamentale nel contrasto a mafie e corruzione: la legge 109 del 1996 per il riuso pubblico e sociale dei beni confiscati. Da quella data, la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali è diventata un'opportunità per il bene comune, anche se ancora tra molte difficoltà, pure a Bologna. A raccontarlo sono le tante esperienze di beni riutilizzati a fini sociali e di quelli che potrebbero diventarlo a breve. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

