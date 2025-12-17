Furto di energia elettrica ad Anzio scattano 2 denunce

Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio ad Ardea, i carabinieri di Anzio hanno individuato e denunciato due persone responsabili di furto di energia elettrica, rafforzando così le misure di sicurezza e prevenzione nella zona.

Anzio, 17 dicembre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad Ardea finalizzato alla prevenzione e repressione delle violazioni di legge e al rafforzamento della sicurezza urbana. Durante i controlli, due persone, un uomo di 53 anni residente a Pomezia e una donna di 38 anni residente ad Ardea, sono state denunciate in stato di libertà per furto di energia elettrica. I militari, con il supporto di personale tecnico di Enel Energia, hanno effettuato verifiche su alcuni immobili di Largo Milano, accertando la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

