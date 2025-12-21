L’influenza di quest’inverno non passa inosservata. Non tanto per la gravità, quanto per una sensazione diversa che sempre più persone stanno raccontando: una spossatezza intensa, improvvisa e persistente, che arriva insieme ai sintomi classici e sembra durare più del previsto. Alla base di questa percezione c’è la diffusione della variante K del virus influenzale A(H3N2), oggi prevalente in Italia. Una mutazione soprannominata “super flu” che, pur non essendo più aggressiva, riesce a circolare con maggiore facilità. La variante K è oggi la più diffusa in Italia. Secondo i dati della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, la variante K rappresenta oltre l’80% dei ceppi A(H3N2) attualmente circolanti nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Influenza, il sintomo insolito che dura più del previsto: fai attenzione

Leggi anche: Cos’è la super influenza che sta colpendo mezzo mondo: il virus K corre più veloce del previsto. “Ospedali come in pandemia”

Leggi anche: Influenza, Bassetti avverte: il sintomo che colpisce

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Super influenza: i 3 nuovi sintomi che stanno colpendo tutti e che non vanno ignorati.

Influenza, il sintomo insolito che dura più del previsto: fai attenzione - Non è più grave, ma c’è un sintomo insolito che colpisce molti pazienti in Italia. urbanpost.it