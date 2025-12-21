Influenza il sintomo insolito che dura più del previsto | fai attenzione
L’influenza di quest’inverno non passa inosservata. Non tanto per la gravità, quanto per una sensazione diversa che sempre più persone stanno raccontando: una spossatezza intensa, improvvisa e persistente, che arriva insieme ai sintomi classici e sembra durare più del previsto. Alla base di questa percezione c’è la diffusione della variante K del virus influenzale A(H3N2), oggi prevalente in Italia. Una mutazione soprannominata “super flu” che, pur non essendo più aggressiva, riesce a circolare con maggiore facilità. La variante K è oggi la più diffusa in Italia. Secondo i dati della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, la variante K rappresenta oltre l’80% dei ceppi A(H3N2) attualmente circolanti nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: Cos’è la super influenza che sta colpendo mezzo mondo: il virus K corre più veloce del previsto. “Ospedali come in pandemia”
Leggi anche: Influenza, Bassetti avverte: il sintomo che colpisce
Super influenza: i 3 nuovi sintomi che stanno colpendo tutti e che non vanno ignorati.
Influenza, il sintomo insolito che dura più del previsto: fai attenzione - Non è più grave, ma c’è un sintomo insolito che colpisce molti pazienti in Italia. urbanpost.it
Super influenza: i 3 nuovi sintomi che stanno colpendo tutti e che non vanno ignorati - La “super influenza” sta colpendo sempre più persone e mostra sintomi diversi dal solito. urbanpost.it
Influenza variante K, i tre sintomi spia: dalla maxi-febbre al respiro, ecco come riconoscerla - Influenza: tre segnali chiari permettono di riconoscere il virus stagionale anche nell'era della variante K, oggi prevalente in Italia: esordio improvviso della febbre sopra i 38 gradi, ... msn.com
Influenza, l’allarme dei pediatri: “Colpisce molto i bambini”. I sintomi della variante K @Società italiana di pediatria x.com
L’#influenza e i nuovi contagi della #varianteK: il picco è atteso per inizio gennaio. Vediamo quali sono i sintomi e come ci si difende. #Tg1 Laura Cason - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.