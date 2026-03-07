Pronostico Leeds-Norwich | ultima gioia nel 2019

Leeds e Norwich si affrontano negli ottavi di finale di FA Cup. La partita rappresenta l’ultimo incontro tra le due squadre nel 2019. Le probabili formazioni sono state annunciate e i dettagli sulla data e il luogo del match sono stati comunicati. La sfida si gioca in un contesto di alta tensione e interesse tra tifoserie e addetti ai lavori.

E di partite in mezze ce ne sono state parecchio. Quasi un abitudine quindi per i padroni di casa riuscire ad avere la meglio su questa squadra che non riesce a infrangere quello che pare essere un vero e proprio tabù. Il Norwich in questo momento è una formazione che vive un ottimo stato di salute fisico e mentale (quattro vittorie nelle ultime cinque partite) ma deve, ancora, mettere una seria ipoteca alla salvezza nella Serie B inglese. Parliamo di una nobile decaduta, che ha fatto la Premier per molto tempo, ma che non riesce a tirarsi fuori dal limbo nel quale è precipitata da ormai parecchio tempo. I pensieri della formazione ospite, insomma, sono tutti destinati ovviamente alla cosa più importante, al campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

