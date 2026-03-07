Un presidio a Panicale continuerà a funzionare senza interruzioni, secondo quanto comunicato, poiché si tratta di una semplice rimodulazione all’interno di un più ampio piano di riorganizzazione dei servizi sanitari dell’area del Trasimeno. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali, chiarendo che non sono previste chiusure o serrate per il servizio di continuità assistenziale.

Non c’è alcuna serrata in vista per il servizio di continuità assistenziale di Panicale, ma una " rimodulazione " inserita nel più ampio quadro di riorganizzazione della sanità del Trasimeno. La direzione dell’ Usl Umbria 1 interviene con una nota ufficiale per smentire le preoccupazioni sollevate dai capogruppo Augusto Peltristo (Fare Perugia-Forza Italia) e Roberto Pinzo (Civica Piegaro) riguardo alla presunta cancellazione del presidio. Secondo i vertici dell’azienda sanitaria, il cambiamento è dettato dall’apertura della Casa della Comunità di Magione e dalla prossima attivazione di quella di Tavernelle. A partire dalla prossima settimana, il servizio di ex Guardia Medica a Panicale sarà operativo esclusivamente il sabato e la domenica, nella fascia oraria 8-20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presidio di Panicale, nessuna serrata: "Solo rimodulazione della sanità"

