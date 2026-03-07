Alle ore 14:30 di oggi si sfidano il Port Vale e il Sunderland nella partita di FA Cup, con formazioni ufficiali e quote già disponibili. Il Port Vale, che occupa l’ultimo posto in League One, cerca di evitare la retrocessione, mentre i Black Cats del Sunderland puntano a conquistare un risultato importante. La sfida si svolge sul campo di Port Vale.

Il Port Vale, ultimo nella classifica di League One e dunque a forte rischio retrocessione, affronta un Sunderland che invece da quel gol al 123° minuto di Daniel Ballard nella semifinale di ritorno dei playoff contro il Coventry, sta vivendo uno stato di grazia con poche interruzioni, con la permanenza in Premier League già ampiamente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Port Vale-Sunderland (FA Cup, 08-03-2026 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per i Black Cats

Sunderland-Newcastle (domenica 14 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occhio ai Black CatsSolo chi non conosce bene il calcio inglese può pensare che questa non sia tra le partite più interessanti della giornata.

Leeds-Norwich (FA Cup, 08-03-2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiLa classifica di Championship e quella di Premier League costituiscono la chiave di lettura più immediata della sfida tra Leeds e Norwich.

Tutti gli aggiornamenti su Port Vale Sunderland FA Cup 08 03 2026....

Temi più discussi: Port Vale - Sunderland in Diretta Streaming | DAZN IT; Waine ai supplementari! Il gol che porta il Port Vale agli ottavi contro il Sunderland, 1-0 al Bristol City: rivivilo; Pronostico Port Vale-Sunderland: analisi e probabili formazioni 08/03/2026 FA Cup; Sunderland injuries and bans, updates ahead of Port Vale FA Cup tie.

FA Cup 2025-2026: Port Vale-Sunderland, le probabili formazioniSi comincia alle 13 a Craven Cottage, dove il Fulham ospita il Southampton, attualmente settimo in Championship. Alle 14.30 toccherà invece alla partita tra Port Vale e Sunderland: i padroni di casa, ... sportal.it

Team news and live score updates as Sunderland face Port Vale in FA Cup fifth roundSunderland are back in action at Vale Park on Sunday afternoon Régis Le Bris and his Sunderland side are looking to build on two very promising Premier League results on the road this week when they ... sunderlandecho.com

Eurosport Italia added a new photo — in... - Eurosport Italia - facebook.com facebook