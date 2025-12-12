Sunderland-Newcastle domenica 14 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occhio ai Black Cats

Il derby tra Sunderland e Newcastle, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00, promette emozioni e sfide appassionanti. Analizzeremo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo uno sguardo completo su una delle sfide più coinvolgenti del calcio inglese, spesso sottovalutata da chi non conosce a fondo la Premier League.

Solo chi non conosce bene il calcio inglese può pensare che questa non sia tra le partite più interessanti della giornata. Sunderland e Newcastle sono infatti divisi da un’antica e storica rivalità che calcisticamente sfocia appunto nel cosiddetto Tyne and Wear derby, dal nome della contea nella quale sono situate Newcastle upon Tyne e Sunderland, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Pronostico Sunderland vs Newcastle – 14 Dicembre 2025 - Newcastle accende l’attesa per una delle sfide più sentite della Premier League. news-sports.it

Pronostico Sunderland-Newcastle: è l’ora del sorpasso - Newcastle è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Sunderland e Newcastle torneranno ad affrontarsi in Premier League dopo 9 anni di attesa. - facebook.com facebook

? Il #Newcastle torna su Matteo Guendouzi della ed è... Derby del nord d'Inghilterra con il #Sunderland La #Lazio lo valuta tra 25 e 30 milioni. Sarri vorrebbe tenerlo a gennaio ma potrebbe sbloccare il mercato biancoceleste x.com

