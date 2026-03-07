Più tutele per i consumatori A Baiso e Viano arriva Adiconsum

A partire dal 18 e 20 marzo, due nuovi punti di ascolto ad Adiconsum saranno aperti rispettivamente a Viano e Baiso, nell’Appennino reggiano. Questi spazi si rivolgeranno ai consumatori delle due località, offrendo un supporto diretto e accessibile per rispondere alle esigenze dei cittadini. Le aperture sono programmate nei prossimi giorni e rappresentano un intervento dedicato alla tutela dei consumatori in zona.

Due nuovi punti di ascolto a tutela dei consumatori dell'Appennino reggiano saranno aperti nei prossimi giorni: a partire dal 18 marzo 2026, aprirà ufficialmente il punto di ascolto del comune di Viano e il 20 marzo quello di Baiso. Si tratta due presidi concreti dove i cittadini potranno ricevere informazioni, consulenza e assistenza sui propri diritti in materia di energia, comunicazioni, trasporti, acquisti e risparmio. Uno scudo per scegliere in modo consapevole e per tenere al sicuro i propri risparmi. I due punti di ascolto saranno aperti dalle ore 9:30 alle ore 11.30 nei seguenti giorni: a Viano ogni mercoledì presso il Comune (via Casella 1), a Baiso ogni venerdì, anch'esso in Comune (Piazza Repubblica 1).