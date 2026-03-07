Perché l’acqua è importante nella guerra in Iran

In Iran, l’acqua riveste un ruolo chiave oltre alle risorse di petrolio e gas. La scarsità di questa risorsa sta influenzando le dinamiche sul territorio e le attività quotidiane delle comunità locali. Le questioni legate all’accesso e alla gestione dell’acqua sono al centro delle preoccupazioni, poiché impattano direttamente sulla vita delle persone e sulla stabilità della regione.

L’attacco di Israele e degli Stati Uniti all’Iran ha ovviamente anche forti ripercussioni economiche, visto che l’Iran e in generale l’intero Medio Oriente sono cruciali per le forniture energetiche dell’intero pianeta e per il commercio globale. Un’arteria fondamentale dei traffici è proprio quello stretto di Hormuz sostanzialmente bloccato dal regime di Teheran. In questi giorni, infatti, si parla di prezzi del petrolio e del gas naturale fuori controllo (per chi vuole approfondire i temi del conflitto segnalo la newsletter Mediorientale, curata dalla mia collega Francesca Gnetti, oltre agli articoli di copertina sul numero di Internazionale in edicola). 🔗 Leggi su Internazionale.it

Nel Golfo in guerra, il greggio non è la sola risorsa strategica. C'è anche l'acqua dolceCento milioni di persone nel Golfo dipendono da impianti di desalinizzazione che un missile o un drone può distruggere in pochi minuti. Sono strutture indispensabili ma difficili da proteggere. Ecco p ... ilfoglio.it

Nel Golfo sotto attacco dall’Iran la risorsa più preziosa non è il petrolio. È l’acquaPuò sembrare un paradosso in una regione che concentra alcune delle più grandi riserve energetiche del pianeta. Eppure, mentre il mondo osserva con attenzione le rotte del greggio e i rischi per le in ... formiche.net

