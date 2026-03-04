Derby Milan-Inter ci sarà Bartesaghi? Ecco la sensazione del ‘Corriere della Sera’

Nel derby tra Milan e Inter, si fa avanti la presenza di Davide Bartesaghi, difensore classe 2005, che è uscito per infortunio nel finale di Cremonese-Milan 0-2. La sua eventuale partecipazione alla partita di campionato resta in dubbio, mentre i medici monitorano le sue condizioni. La partita è prevista per la prossima giornata di Serie A.

Domenica 8 marzo, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' il derby tra il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Cristian Chivu, con le due squadre - rispettivamente al secondo e primo posto nella classifica di Serie A - distanziate di 10 punti in favore dei nerazzurri. Questo big match della 28^ giornata potrebbe riaprire i giochi per lo Scudetto in caso di vittoria del Diavolo oppure chiuderlo qualora vincesse, invece, la seconda squadra di Milano. Il Milan, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, sarà sicuramente privo di Matteo Gabbia per la stracittadina. Il difensore rossonero, classe 1999, è stato operato ieri a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale e resterà fuori un mese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, polemiche social post Cremonese. Cresce la fiducia per André. Bartesaghi ci sarà al derby?Nella giornata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri.

Derby Inter-Milan 0-1, vinciamo noi! Maignan para un rigore a calhanoglu

Infortuni #Milan, #Gabbia verso il no per il derby. Notizie più positive per #Bartesaghi #MilanInter x.com