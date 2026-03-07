Paralimpiadi Milano Cortina al via oggi le prime medaglie | orario e italiani in gara

Oggi, sabato 7 marzo, si aprono ufficialmente le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con una cerimonia di apertura all'Arena di Verona. Sono in programma le prime gare e le assegnazioni di medaglie, con atleti italiani che scendono in pista in diverse discipline. La manifestazione coinvolge numerosi paesi e atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a competere fino alla conclusione dei Giochi.

(Adnkronos) – Iniziano oggi, sabato 7 marzo, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la spettacolare cerimonia di apertura all'Arena di Verona, è già tempo di assegnare le prime medaglie ai Giochi Paralimpici invernali. Sono 12 i titoli in palio nella prima giornata: attenzione soprattutto allo sci alpino, con le discese, e alle sprint del. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 al via: oggi le prime gare, azzurri subito in pista nel wheelchair curlingLe competizioni dei Giochi Paralimpici Invernali iniziano oggi con il curling in carrozzina e le prove di sci alpino.

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: sabato 7 marzo tra prime medaglie e Italia protagonistaAccanto alle finali, si muovono anche discipline a calendario luogo e le manche di piazzamento dello snowboardcross, utili per preparare le fasi...

