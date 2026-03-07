Palio di Ferrara | il calendario completo degli eventi tra sfide cortei e spettacoli

Il Palio di Ferrara si prepara a tornare con il suo calendario ricco di eventi tra sfide, cortei e spettacoli. La città si riempie dei colori della Corte ducale e delle otto Contrade che partecipano alla tradizionale manifestazione. Durante le giornate, si svolgono numerose iniziative che coinvolgono i partecipanti e il pubblico, mantenendo vivo l’antico spirito della corsa e delle celebrazioni.

La città estense torna a tingersi dei colori della Corte ducale e delle otto Contrade del Palio di Ferrara. Sabato 7, presso il Ridotto del Teatro Comunale, è stato presentato il calendario degli eventi che, a partire da questo mese, accompagneranno la città fino alla grande competizione prevista sabato 30 maggio. Il programma entra nel vivo domenica 29 marzo, quando in Piazza Castello prenderà il via la lunga serie degli ‘Omaggi al Duca’. Il primo sarà quello delle Contrade di Santa Maria in Vado e San Giorgio. L'appuntamento si ripeterà ogni domenica fino ad aprile, con inizio del primo maggio alle 10.15 e del secondo alle 11.15. Gli ‘Omaggi al Duca’ proseguono in Piazza Castello il 12 aprile (San Giovanni e Santo Spirito), 19 aprile (San Luca e San Giacomo) e 26 aprile (San Paolo e San Benedetto). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

