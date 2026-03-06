Palestra Munari | 2 milioni di euro per un hub sportivo sostenibile

Il 16 marzo a Sondrio verrà inaugurata la palestra Munari, un nuovo hub sportivo realizzato con un investimento di 2 milioni di euro. La struttura è stata finanziata con risorse provenienti dal PNRR e fondi comunali, e rappresenta un progetto di sviluppo nel settore sportivo locale. La palestra si inserisce nel piano di interventi per migliorare le infrastrutture sportive della città.

Sondrio accoglierà il 16 marzo una nuova infrastruttura sportiva, la palestra Munari, frutto di un investimento che combina risorse del PNRR e fondi comunali. La struttura, situata nel Parco Ovest, sarà inaugurata alle ore 11 con la partecipazione delle scuole dell’infanzia e primaria, per poi diventare un hub polisportivo aperto a tutte le fasce d’età. Il progetto ha richiesto un impegno finanziario significativo: oltre 1,5 milioni di euro stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sono uniti agli 800 mila euro aggiuntivi forniti dall’amministrazione locale. L’obiettivo è rispondere alla saturazione degli impianti esistenti e offrire spazi regolamentari per basket, pallavolo e calcio a cinque, integrando tecnologie sostenibili come i pannelli solari da 66 kW installati sul tetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

