Pacifisti atomici Il megatone all' Iran come terapia per una regione in fiamme

Nel 1958, il filosofo e matematico Bertrand Russell si rivolse al giornalista Joseph Alsop e dichiarò che l’uso di armi atomiche sull’Iran sarebbe stato una soluzione terapeutica per una regione in crisi. Russell, noto per aver coniato lo slogan “nessuna arma atomica dal Portogallo alla Polonia”, espresse chiaramente la sua opinione su un intervento nucleare in Medio Oriente.

Il regime soffia sulla paura della guerra civile in Iran. La fase più difficile dopo le bombe “Con le forze di terra, il regime iraniano è spacciato”. Parla il generale israeliano Eiland Parlando al giornalista americano Joseph Alsop, nel 1958 il famoso filosofo e matematico Bertrand Russell, che coniò lo slogan “nessun’arma atomica dal Portogallo alla Polonia”, fu molto schietto su cosa si auspicasse se l’alternativa fosse stata la guerra con l’Unione Sovietica: “Sarei favorevole al disarmo unilaterale, anche se significasse la dominazione comunista su tutto il mondo”. Russell, almeno, era coerente nella sua disperazione pacifista: preferiva la schiavitù alla guerra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

