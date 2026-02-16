Il caso Monaldi primo scoglio sanità per Fico | da oggi attività ispettiva della Regione sull'ospedale

La Regione Campania ha avviato un’ispezione all’ospedale Monaldi dopo il caso di un trapianto di cuore che si è complicato in modo grave, coinvolgendo un bambino napoletano. La vicenda ha sollevato numerosi dubbi sulla gestione delle operazioni e ha portato Fico a dover affrontare questa prima prova nel settore sanitario. La decisione arriva pochi giorni dopo che il padre del piccolo aveva denunciato problemi durante il trasferimento e l’intervento.

I dossier sul tavolo di Fico dopo la vittoria in Campania: il caso Acerra, la sede della Regione e i manager della sanità

Il primo atto di Roberto Fico in Regione: aprire un Centro per l’Autismo ad Avellino mai attivato da 25 anni

Roberto Fico inaugura il suo mandato in Regione con un'importante iniziativa: l'apertura del Centro per l’Autismo di Valle ad Avellino, un progetto fermo da 25 anni.

