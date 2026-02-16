Il caso Monaldi primo scoglio sanità per Fico | da oggi attività ispettiva della Regione sull'ospedale
La Regione Campania ha avviato un’ispezione all’ospedale Monaldi dopo il caso di un trapianto di cuore che si è complicato in modo grave, coinvolgendo un bambino napoletano. La vicenda ha sollevato numerosi dubbi sulla gestione delle operazioni e ha portato Fico a dover affrontare questa prima prova nel settore sanitario. La decisione arriva pochi giorni dopo che il padre del piccolo aveva denunciato problemi durante il trasferimento e l’intervento.
La vicenda del trapianto col cuore "bruciato" su un bimbo a Napoli investe anche le competenze della Regione Campania. E iniziano i primi attacchi politici.🔗 Leggi su Fanpage.it
Iniziano ad emergere novità nel caso sul trapianto di un cuore non utilizzabile ad un bambino di due anni e mezzo, attaccato ad una macchina salvavita all’ospedale Monaldi di Napoli. Il contenitore utilizzato per il trasporto del cuore destinato al trapianto - seq facebook
Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile. Per il team medico del Monaldi l'intervento, invece, sarebbe ancora possibile. di Alessandra Giannoli x.com