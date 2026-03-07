Onde perfette al mattino senza ferro | 4 tecniche da realizzare prima di dormire

Con l’arrivo delle prime giornate di sole, molte persone cercano di ottenere onde leggere e naturali senza usare il ferro. Per farlo, ci sono quattro tecniche che si possono mettere in pratica prima di andare a dormire, permettendo di svegliarsi con capelli morbidi e ben formati. Queste soluzioni sono diventate popolari tra chi desidera un risultato naturale senza ricorrere a strumenti termici.

Onde leggere e naturali, l’arrivo delle prime giornate di sole spinge a sfoggiare capigliature più soffici e semplici. Le beach waves sono un esempio, ma anche i ricci e gli intramontabili boccoli, un evergreen per ogni stagione, perfetti anche per le over che amano stupire. Per realizzarli facilmente non servono il ferro oppure la piastra, oppure tecniche elaborate. Basta realizzare delle semplici acconciature, con legatura facile, da creare prima di andare a dormire. Una serie di trucchi e strategie di styling ideali per ottenere una chioma vaporosa ed elegante, già al risveglio. Senza danneggiare i capelli, sfibrarli o appesantirli. La soluzione giusta per esaltare la texture naturale del capello offrendo corpo, movimento e brio ma senza appesantire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

