Juventus calciomercato di gennaio da 7 | senza picchi ma con due trattative perfette

La Juventus chiude il mercato di gennaio con un voto di 7. La sessione è stata senza grandi colpi, ma ha portato a termine due trattative che sono andate molto bene. Nessun grande acuto, ma azioni mirate e precise hanno segnato la differenza. La società ha lavorato con attenzione, riuscendo a rinforzare la squadra senza sprechi o errori grossolani.

La Juventus chiude una sessione di calciomercato di gennaio da 7, senza picchi ma con due trattative perfette sotto ogni punto di vista. Diventa molto interessante andare a osservare come si sono mossi i bianconeri alla ricerca soprattutto di ricambi da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Facciamo un attimo un passo indietro, ma di cosa aveva bisogno la Juventus? Erano tre le criticità evidenziate direttamente da Luciano Spalletti. Il tecnico voleva un terzino destro per far rifiatare Pierre Kalulu, finora sempre in campo per tutti i minuti della stagione, e per sostituire Joao Mario di cui non nutriva nessuna fiducia.

