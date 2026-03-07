Obiettivo Benessere 2026 la prevenzione è Donna | nutrizione medicina estetica e longevity care

Obiettivo Benessere 2026 è il convegno nazionale che ritorna quest’anno, portando avanti la sua tradizione di oltre vent’anni. L’evento si concentra su temi come nutrizione, medicina estetica e longevity care, coinvolgendo professionisti e pubblico interessato alla prevenzione e al benessere femminile. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di favorire il confronto tra esperti e utenti su questi argomenti.

Torna anche quest’anno Obiettivo Benessere, il convegno nazionale che da oltre vent’anni promuove il dialogo tra salute, prevenzione, bellezza e qualità della vita. L’appuntamento è oggi, sabato 7 marzo 2026, a partire dalle 8.30 presso la Università Pontificia Salesiana di Roma, per un’intera giornata di incontri e approfondimenti aperti sia ai professionisti sanitari sia al pubblico interessato ai temi del benessere. L’edizione di quest’anno si svolge alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna e propone un’occasione di confronto dedicata a un approccio consapevole alla salute, con un programma multidisciplinare che riunisce esperti di diversi ambiti scientifici. 🔗 Leggi su Funweek.it

