Secondo noi la donna | musica e poesia e beneficenza per celebrare l’8 marzo a Noventa Padovana

Domenica 8 marzo alle 18 presso l’Auditorium G. Santini di Noventa Padovana si terrà lo spettacolo intitolato “Secondo noi la donna”. L’evento combina musica e poesia in un racconto dedicato all’universo femminile, attirando il pubblico locale. L’iniziativa prevede anche attività di beneficenza e si inserisce nelle celebrazioni della Giornata internazionale della donna.

Domenica 8 marzo alle ore 18, presso l'Auditorium G. Santini di Noventa Padovana, andrà in scena lo spettacolo "Secondo noi la donna", un evento che unisce musica e poesia in un racconto intenso e coinvolgente dedicato all'universo femminile. Lo spettacolo, prodotto da "Attenti a quei quattro", vede sul palco Davide Giacometti, Johnny Asolari, Andrea Capovilla e Mauro Giavarina. Attraverso canzoni, monologhi e letture poetiche, gli artisti accompagnano il pubblico in un viaggio tra i diversi volti e ruoli della donna nella società contemporanea: madre, figlia, lavoratrice, compagna, amante.

