L’intelligenza artificiale sta creando posti di lavoro che prima non esistevano

L'innovazione tecnologica sta rivoluzionando il mondo del lavoro, dando vita a nuove figure professionali legate all'intelligenza artificiale. Ruoli come consulenti di etica digitale, progettisti decisionali e responsabili dello sviluppo AI sono ora richiesti, aprendo opportunità in settori emergenti. È un momento di grande trasformazione, in cui le competenze etiche e tecniche si intrecciano per plasmare il futuro digitale.

© Linkiesta.it - L’intelligenza artificiale sta creando posti di lavoro che prima non esistevano “Cercasi consulente di etica digitale”, “Assumiamo progettisti decisionali”, “Cerchiamo responsabili di sviluppo dell’intelligenza artificiale. Gli annunci di lavoro sono cambiati molto negli ultimi due o tre anni. La diffusione di software come i modelli linguistici di grandi dimensioni ( large language models, LLM), generatori di immagini e video, o simili, stanno trasformando il mondo del lavoro. Nel 2025 è diventato famoso un annuncio di OpenAI, l’azienda produttrice di ChatGpt, che cercava un “killswitch engineer”, cioè una persona in servizio nella stanza dei server, pronta a staccarli «se questa cosa si rivolta contro di noi», come recitava letteralmente il messaggio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it Leggi anche: Abn Amro taglia 5.200 posti di lavoro tra intelligenza artificiale e pensionamenti Leggi anche: Disabilità e lavoro in Lombardia: l’intelligenza artificiale escluderà i più fragili Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Questi AI Sono INCREDIBILI shorts intelligenzaartificiale L’intelligenza artificiale migliora sempre più le capacità di telecamere e radar rispetto ai più costosi sensori a laser. E l’industria dell’auto si muove in ordine sparso. I dettagli - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.