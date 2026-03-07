Nizza-Rennes domenica 08 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 8 marzo 2026 alle 17:15 si sfideranno Nizza e Rennes nel campionato francese. Il Nizza, guidato da Puel, cerca punti in casa contro il Rennes, allenato dall’ex Haise. Il match si svolge a Lorient, dove il Nizza punta a tornare in semifinale di coppa di Francia. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate.

Il campionato sarà ancora tentennante ma nella serata di Lorient il Nizza di Puel ritrova la semifinale di coppa di Francia e adesso cerca punti in casa contro il Rennes dell’ex Haise. Gli Aiglons hanno provato ad approfittare della superiorità numerica per oltre un’ora di gioco, senza sfondare contro i merlus. Ai rigori dopo 2 errori di Bernardeau e Louchet nei primi 3 tiri dal dischetto è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nizza-Rennes (domenica 08 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Stade Brestois-Le Havre (domenica 08 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiIl turno numero 25 di Ligue1 vede nel suo consueto programma domenicale la sfida tra lo Stade Brestois di Roy e il Le Havre di Digard, due squadre al... Nizza-Monaco (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiÈ il Derby della Costa Azzurra ad aprire questo ventunesimo turno di Ligue1 con il Nizza di Puel che affronta in casa il Monaco di Pocognoli. Una raccolta di contenuti su Nizza Rennes domenica 08 marzo 2026 ore.... Temi più discussi: Calcio estero, il programma del weekend: la Premier si ferma per lasciare spazio al quinto turno della FA Cup; PREVIEW | Nice vs Rennes - team news, lineups, predictions; Pronostico Nizza vs Rennes – 8 Marzo 2026; Pronostico Nizza-Rennes 8 Marzo 2026: 25ª Giornata di Ligue 1. Pronostico Nizza vs Rennes – 8 Marzo 2026In Ligue 1, il match tra Nizza e Rennes del 8 Marzo 2026, in programma alle 17:15 all’Allianz Riviera, promette un pomeriggio intenso. Entrambe le squadre si ... news-sports.it Rennes in crisi, contestazione feroce dopo il ko col Nizza: nel mirino l'allenatore BeyeIl Rennes sprofonda e la tensione arriva al limite. Dopo quattro pareggi consecutivi che avevano già incrinato il rapporto con la tifoseria, il ko casalingo di domenica contro il Nizza rappresenta la ... tuttomercatoweb.com L' #OM ha trovato il nuovo allenatore: sarà Habib #Beye che si è appena liberato dal #Rennes La curiosità Poche settimane fa era stato eliminato da #DeZerbi in Coppa di Francia e ora ne prende il posto x.com Mentre il PSG viene sconfitto 3-1 dal Rennes, il Lens travolge 5-0 l’altra squadra di Parigi, il Paris FC, e si prende il primo posto in classifica. La squadra dell’ex Udinese Thauvin è in uno stato di forma senza senso: 14 vittorie nelle ultime 15 partite fra Ligue 1 - facebook.com facebook