Domenica 8 marzo 2026 alle 16:45 si sfidano NAC Breda e Feyenoord. L’incontro si inserisce in un momento in cui il Feyenoord può approfittare della sconfitta dell’Ajax contro il Groningen per consolidare il secondo posto in classifica. Il NAC Breda, invece, cerca punti per mantenere la categoria. Le formazioni e le quote sono già state annunciate, con pronostici ancora aperti.

La sconfitta dell’Ajax contro il Groningen offre al Feyenoord la possibilità di operare un deciso allungo in ottica secondo posto in classifica, fondamentale perché vale la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche il NAC Breda ha bisogno di punti per salvarsi. La squadra del Brabante avrebbe potuto fare la differenza lo scorso fine settimana. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - NAC Breda-Feyenoord (domenica 08 marzo 2026 ore 16:45): formazioni, quote, pronostici

Milan-Inter (domenica 08 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl big match della giornata 28 in Serie A è senza dubbio il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domenica sera.

Lione-Paris FC (domenica 08 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDopo un saliscendi di emozioni ha salutato la coppa di Francia il Lione di Fonseca, che quest’oggi chiude il 25esimo turno di Ligue1 contro il Paris...

Contenuti utili per approfondire NAC Breda Feyenoord domenica 08 marzo....

Temi più discussi: Telstar sink NAC Breda as Ritmeester van de Kamp hits brace; Scheda squadra Feyenoord; Hlynsson and Ørjasæter sink Feyenoord as FC Twente rise to fifth; Pronostico NAC Breda - Feyenoord: 8 Marzo 2026 ?.

Feyenoord - NAC Breda Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com

LIVE | NAC likt de wonden en richt zich op FeyenoordCarl Hoefkens: ,,Dit is een fantastisch moment om mee te maken voor hem. Dat zal hij nooit meer vergeten. Dat is een feit. Voor de B-Side, op die manier, in de 87ste minuut: mooier kan je het niet ... ad.nl

Classifica Eredivisie. Il PSV mantiene i 14 pt di vantaggio, ma intanto il Feyenoord consolida il secondo posto. Lo scontro diretto tra NEC e Ajax non ha cambiato il perfetto equilibrio tra le due, mentre si riaffacciano nelle zone alte AZ e Twente. Anche l'Utrecht r - facebook.com facebook