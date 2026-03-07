Domenica alle 20:45 il Lione di Fonseca affronta il Paris FC nella 25ª giornata di Ligue 1. La partita si svolge a Lione e conclude il turno in programma. Dopo aver disputato le proprie gare in coppa di Francia, il Lione si prepara a scendere in campo contro il club parigino. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già annunciati e sono disponibili per gli appassionati.

Dopo un saliscendi di emozioni ha salutato la coppa di Francia il Lione di Fonseca, che quest’oggi chiude il 25esimo turno di Ligue1 contro il Paris FC. I Gones giovedì scorso hanno trovato nel Lens un avversario ostico, capace di sfruttarne tutte le incertezze difensive per portarsi avanti sul 2 a 0 e di fatto blindare la gara prima del concitato finale. Raggiunto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lione-Paris FC (domenica 08 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Paris Saint Germain-Paris FC (domenica 04 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiI derby stracittadini in Ligue1 sono merce assai rara, e quest'anno a 35 anni di distanza dall'ultima volta se ne vede uno: c'è sempre il Paris Saint...

Pronostico Lione vs Paris FC – 8 Marzo 2026La sfida di Ligue 1 tra Lione e Paris FC si giocherà il 8 Marzo 2026 alle 20:45 presso il prestigioso Parc Olympique Lyonnais.

