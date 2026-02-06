’Vite in circolo’ con gli scatti di 9 fotografi

Domani alle 10:30, nella biblioteca Malatestiana di Forlì, si apre la mostra fotografica ‘Vite in Circolo’. Nove fotografi hanno catturato con le loro immagini la vita quotidiana e il ruolo sociale dei circoli Acli, Arci ed Endas della zona. L’esposizione si tiene nell’aula magna della biblioteca e rimarrà aperta ai visitatori.

Domani alle ore 10:30, nell’aula magna della biblioteca Malatestiana, verrà inaugurata la mostra fotografica ‘Vite in Circolo’, progetto espositivo che racconta, attraverso le immagini, la vita quotidiana e il valore sociale dei circoli Acli, Arci ed Endas di Forlì-Cesena. La mostra nasce da un lavoro di osservazione e immersione realizzato da nove fotografi che hanno frequentato i circoli, vissuto gli spazi e incontrato le persone che li animano ogni giorno, con l’obiettivo di restituire momenti autentici di socialità, relazione e comunità. Luoghi che, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19 e i recenti eventi alluvionali, hanno saputo resistere e rinnovarsi, tornando a essere punti di riferimento per giovani e anziani e favorendo relazioni reali, inclusive e solidali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

