movida di natale denunce per droga e otto patenti ritirate

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ultimo fine settimana che preceduto le vacanze natalizie, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, in ossequio alle indicazioni dettate dal Prefetto di Avellino, dott.ssa Rossana Riflesso e alle disposizioni operative impartite dal Comando Provinciale Carabinieri del capoluogo Irpino, ha predisposto e coordinato una rilevante rete di servizi svolti a Mirabella Eclano e nei comuni limitrofi, per il controllo del territorio e verso locali di pubblico ritrovo. Con l’ausilio delle componenti specialistiche del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, i militari dell’Arma Irpina hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un imprenditore di Mirabella Eclano che, all’esito degli accertamenti di rito, è risultato responsabile della violazione di alcune norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

