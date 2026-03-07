Milano-Sanremo 2026 | percorso squadre e dove vederla
Sabato 21 marzo si svolge la Milano-Sanremo 2026, la 117esima edizione della classica delle biciclette. La corsa, considerata il primo Monumento della stagione, attraversa diversi paesaggi e prevederà un percorso che coinvolge numerose squadre professionistiche. L’evento può essere seguito in diretta radio e televisiva, con copertura anche online.
Milano?Sanremo 2026: percorso da Pavia a Sanremo, svelati i dettagli del finale classico che promette spettacoloLa Milano–Sanremo 2026, classica monumento del calendario ciclistico, si svolgerà su un tracciato di 298 km: la partenza da Pavia e l’arrivo in via Roma a Sanremo ne segnano i punti estremi. Il progra ... notizie.it
Milano - Sanremo 2026: le cose da sapere sulla prima Monumento dell'anno · Ciclismo su stradaSabato 21 marzo, da Pavia, parte l'edizione numero 117 della Classicissima di Primavera: scopri tutte le novità, e i partecipanti della Milano-Sanremo 2026. olympics.com
Anche quest’anno Pavia sarà la città di partenza della Milano–Sanremo: la Classicissima di primavera partirà da Piazza della Vittoria sabato 21 marzo 2026. «Per la nostra città è un grande evento sportivo e una vetrina internazionale allo stesso tempo. Stiam - facebook.com facebook
