Dakar 2026 al via il 3 gennaio | partecipanti percorso e dove vederla

La Dakar 2026 prenderà il via il 3 gennaio, segnando la 47ª edizione del celebre rally-raid. Come ogni anno, la competizione si svolgerà in Arabia Saudita, dove si svolge dal 2020, attraversando paesaggi desertici e montagnosi. Di seguito, informazioni sui partecipanti, il percorso e le modalità per seguire l’evento.

Parte sabato 3 gennaio 2026 la 47ma edizione della Dakar. Per il settimo anno consecutivo, il rally-raid più famoso al mondo si correrà tra le dune e le rocce dell’ Arabia Saudita, che ospita l’evento dal 2020. Percorso e tappe. Si parte da Yanbu e terminerà nella stessa città il 17 gennaio. Nel corso dell’evento la gara attraverserà le località di Ha’il, al-Qasim e Riad (dove si terrà la giornata di riposo). Questa edizione non passerà per il Quarto vuoto, presente nelle edizioni precedenti, ma si dirigerà in zone precedentemente inesplorate come Al-Baha, ‘Asir e Jizan. La gara si svolgerà su 14 giorni di gara, suddivisi in un prologo e 13 tappe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

