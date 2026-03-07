Milan Inter Sky o Dazn? Ecco il canale che trasmetterà il derby

Il derby tra Milan e Inter sta per essere trasmesso in diretta, con Sky e Dazn che si contendono la visione dell’evento. I tifosi si preparano a seguire la partita, che si terrà nel fine settimana, sui rispettivi canali. Entrambe le piattaforme hanno annunciato la propria copertura, lasciando agli spettatori la scelta tra le due opzioni.

Milan Inter Sky o Dazn. Sta per arrivare l'appuntamento più atteso della stagione: il derby contro il Milan. La sfida tra nerazzurri e rossoneri rappresenta molto più di una semplice stracittadina, perché arriva in un momento decisivo della stagione e può influenzare in maniera significativa gli equilibri della classifica. La squadra di Cristian Chivu punta a consolidare la propria posizione nelle zone altissime della Serie A e a difendere il vantaggio accumulato nelle ultime settimane. Il Milan guidato da Massimiliano Allegri, invece, vede nel derby un'occasione importante per rilanciare le proprie ambizioni e ridurre il distacco dai rivali cittadini, evitando di scivolare ancora più lontano nella corsa al titolo.