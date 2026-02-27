Inter Genoa Sky o Dazn? Il canale che trasmetterà la gara

Per la partita tra Inter e Genoa della 27ª giornata di Serie A 20252026, si conosce già il canale che trasmetterà l'incontro. La sfida si svolge a San Siro e sarà visibile su uno dei due servizi di streaming o canali televisivi, Sky o Dazn. La decisione sulla piattaforma di trasmissione è stata confermata prima del calcio d'inizio.

Inter Genoa Sky o Dazn. Prosegue il campionato di Serie A 20252026 e a San Siro va in scena Inter-Genoa, sfida valida per la 27ª giornata. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono consolidare il primato in classifica, mentre il Genoa guidato da Daniele De Rossi è a caccia di punti pesanti per la propria stagione. L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza. Inter Genoa Sky o Dazn. Per chi non sarà presente sugli spalti, la gara sarà visibile in diretta sia su DAZN sia su Sky. DAZN, che trasmette tutte le partite di ogni giornata di Serie A 202526, renderà disponibile il match attraverso la propria piattaforma, accessibile con le consuete credenziali su smart TV, console di gioco, Sky Q e dispositivi compatibili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Sky – Inter-Genoa, Bastoni squalificato: gioca Carlos Augusto. I dubbi di Chivu…L'Inter deve riscattare la brutta eliminazione dalla Champions e deve tornare a fare il massimo in campionato per tenere a distanza le rivali ... fcinter1908.it

Inter-Genoa: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Inter-Genoa in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 27^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

Le ultime di formazione verso Inter-Genoa: spunta un ballottaggio inatteso per Chivu Secondo "La Gazzetta dello Sport", infatti, potrebbe essere Acerbi e non Carlos Augusto a sostituire lo squalificato Bastoni come braccetto sinistro Sugli esterni, invece, - facebook.com facebook

#InterGenoa partita speciale dedicata agli Inter Club: tutte le iniziative previste tra HQ e San Siro x.com