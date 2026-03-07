Milan Inter sarà tutto esaurito | record di incasso a San Siro

Il derby di Milano tra Milan e Inter si terrà domenica sera a San Siro e i biglietti sono andati esauriti in breve tempo. La richiesta di accessi al match ha superato ogni previsione, portando a un record di incasso per lo stadio. L’evento ha suscitato grande interesse tra i tifosi, che hanno mostrato una forte partecipazione. La partita promette di essere un appuntamento molto seguito.

Sale sempre di più la febbre per il derby di Milano in programma domenica sera. La grande attesa attorno alla sfida tra Milan e Inter è testimoniata anche dall'enorme richiesta di biglietti. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, lo stadio San Siro sarà completamente esaurito per la stracittadina. Non solo: il Milan farà registrare il record d'incasso per una partita casalinga di Serie A, superando i quasi 5,9 milioni di euro raccolti in occasione di un altro derby disputato nel marzo del 2019.