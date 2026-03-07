A poco più di un giorno dal calcio d'inizio, Zlatan Ibrahimovic ha commentato il derby della Madonnina, sottolineando le sue impressioni sulla partita tra Milan e Inter. L’attaccante ha parlato della stracittadina, evidenziando alcuni aspetti legati alla sfida in programma. Le sue parole si concentrano sull’attesa e sulla rilevanza dell’evento sportivo, che potrebbe influenzare la corsa al titolo.

Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra obiettivi e sogni, la lista di Allegri e Chivu Calciomercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni: la cessione può finanziare l’estate nerazzurra. Gli scenari Caprile Cagliari, futuro in bilico: un club di Premier segue il portiere rossoblù! I dettagli Udinese, Davis: «Alla mia famiglia piace stare qui. Quindi non ho fretta di andarmene. Zaniolo? È un calciatore di livello internazionale» Torino, Casadei: «Abbiamo lottato contro una squadra forte di grande qualità. Siamo in una situazione delicata» Pandev racconta: «Lotito non mi dava pace. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan Inter, Ibrahimovic parla del derby della Madonnina: ecco cosa ha detto sulla stracittadina

Leggi anche: Derby della Madonnina, Milan in allerta: chi potrebbe saltare la stracittadina?

Milan Inter, arbitrerà Daniele Doveri: per lui è il quinto derby. Ecco i suoi precedenti nella stracittadinaSpalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Approfondimenti e contenuti su Milan Inter.

Temi più discussi: Del Cielo e della Notte - Milan-Inter in 12 derby; Derby di Milano, i migliori marcatori in Serie A; Milan, l'ultimo derby vinto nel mese di marzo risale a più di 30 anni fa; L’Inter della stabilità contro il Milan dei cambiamenti in un derby che profuma di scudetto.

Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Milan e Inter è in programma a San Siro domenica 8 marzo alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Milan, Rabiot lancia la sfida Scudetto all'Inter: il rapporto con Allegri, i retroscena su Modric e IbrahimovicRabiot carica il Milan in vista del derby Scudetto con l'Inter, poi confessa il rapporto con Allegri e l'importanza di Modric e Ibrahimovic ... sport.virgilio.it

Domani Milan-Inter: San Siro sold out e record d'incasso nella storia della Serie A x.com

SkySport - La probabile formazione di Milan-Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. A centrocampo Calhanoglu non è al 100%, ma dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Mkhitar - facebook.com facebook