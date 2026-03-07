Mi hanno escluso Grande Fratello la rivelazione choc del famoso

Un concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato di essere stato escluso dal reality. La nuova edizione del programma su Canale 5 è prevista per il 17 marzo e il concorrente ha fatto questa rivelazione prima del debutto. La comunicazione ha attirato l’attenzione sui social e tra i media. La frase “Mi hanno escluso” ha fatto immediatamente discutere tra i fan.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che debutterà su Canale 5 il prossimo 17 marzo. Il reality tornerà in prima serata con un’importante novità alla conduzione: al timone del programma ci sarà infatti Ilary Blasi. Accanto a lei, in studio, due opinioniste pronte a commentare le dinamiche della casa più spiata d’Italia: la confermata Cesara Buonamici e la nuova arrivata Selvaggia Lucarelli, il cui ingresso ha già suscitato molta curiosità tra gli spettatori. Se la squadra in studio è ormai definita, resta invece ancora avvolto dal mistero il cast dei concorrenti. Al momento la produzione non ha ufficializzato alcun nome e le indiscrezioni continuano a rincorrersi sui social e sui siti di gossip. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Cosa mi hanno fatto in vacanza”. Giaele De Donà, orrore in hotel. Poi parla l’altra del Grande FratelloUna polemica nata sui social, partita da un racconto personale e finita rapidamente al centro del dibattito online, sta dividendo il pubblico che...

Prof Schettini smentisce il Grande Fratello Vip: “Mi hanno chiamato, ho detto subito no”Una voce rimbalzata da un giornale all’altro, poi esplosa sui social, fino a trasformarsi in un caso.

Al Bano escluso dal Festival: mi rifaccio al Grande FratelloROMA - Il Grande Fratello affila le sue armi contro il Festival di Sanremo: nella puntata di domani, come da tradizione, ospiterà due big della musica leggera, Al Bano e Loretta Goggi, che si ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Grande Fratello, ex concorrente polemico: Si parla solo delle shipEx del Grande Fratello polemico: Si parla solo di ship Intervistato da Lorenzo Pugnaloni l’ex gieffino Francesco Rana con tono polemico ha dichiarato: ... lanostratv.it

