metjazz ricorda coltrane una domenica da tris e james brandon lewis

MetJazz dedica la giornata a ricordare John Coltrane in occasione del suo centenario, con una serie di eventi che si svolgono in una sola domenica. L’appuntamento include un concerto, un jazzbrunch e una conferenza, tutti programmati nell’arco della giornata. James Brandon Lewis sarà presente come artista protagonista in questa giornata di musica e approfondimento.

MetJazz domani rende omaggio a John Coltrane nel centenario della sua nascita con tre appuntamenti: una Sunday Trane con un concerto, un jazzbrunch e una conferenza. Si parte alle 11 alla Scuola Verdi con Stefano Zenni, direttore del Festival fino allo scorso anno, e la conferenza a ingresso libero dal titolo La nascita di un capolavoro. Come Coltrane ha creato A Love Supreme. La genesi dell’album nel 1964 fu complessa ed elaborata. L’esame accurato del manoscritto, la ricerca tra registrazioni dell’epoca, lo studio delle fasi della registrazione rivelano ripensamenti e una continua rielaborazione del materiale: lungi dall’essere frutto di una singola illuminazione, A Love Supreme è l’esito sublime di un metodo di lavoro fondato sulla provvisorietà delle idee creative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

