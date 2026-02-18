Il sole di questa mattina a Napoli si spegne, perché le piogge tornano a bagnare la città. Le nuvole si sono fatte strada nel cielo, portando con sé un po’ di pioggia e un calo delle temperature. Questa variazione climatica arriverà già nel pomeriggio, con possibili rovesci che dureranno fino a sera.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, con temperature comprese tra 6 e 15°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Situazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da soleggiamento diffuso, con una temperatura di 9°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 8:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno, con una temperatura di 10°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, dopo il sole tornano le piogge: ecco quando

