Meteo Napoli dopo il sole tornano le piogge | ecco quando
Il sole di questa mattina a Napoli si spegne, perché le piogge tornano a bagnare la città. Le nuvole si sono fatte strada nel cielo, portando con sé un po’ di pioggia e un calo delle temperature. Questa variazione climatica arriverà già nel pomeriggio, con possibili rovesci che dureranno fino a sera.
Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, con temperature comprese tra 6 e 15°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Situazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da soleggiamento diffuso, con una temperatura di 9°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 8:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno, con una temperatura di 10°C. 🔗 Leggi su 2anews.it
Meteo Napoli, tornano le piogge: ecco quandoQuesta mattina a Napoli il cielo si presenta parzialmente nuvoloso, con temperature che oscillano tra i 10 e i 17 gradi.
Meteo Napoli, ultime ore di sole prima del ritorno delle piogge: ecco quandoLe condizioni meteo a Napoli prevedono oggi un’alternanza tra sole e nuvole leggere, con temperature tra 9°C e 14°C.
Meteo Napoli, violento temporale nella notte: pioggia di fulmini sulla città
Argomenti discussi: Meteo Napoli, svolta in arrivo: assaggio di primavera nel weekend; Meteo Napoli, previsioni settimana 16-22 febbraio 2026; Temporali e vento forte in arrivo su Napoli e provincia: allerta meteo arancione della Protezione civile; Video Meteo Oggi.
Meteo, dopo il maltempo arriva un anticipo di Primavera? La tendenzaNon si arresta l'arrivo di perturbazioni sull'Italia: dopo una breve pausa, da giovedì 19 si profila una nuova fase di forte maltempo. La tendenza meteo ... meteo.it
Meteo Napoli – Prosegue la finestra di maltempo, ma con miglioramento e ampie schiarite in vista: le previsioniGli ultimi rovesci stanno transitando in queste ore lungo il settore tirrenico meridionale, ad eccezione della Campania e quindi anche di Napoli, come vedremo, dove le condizioni meteo appaiono ora in ... centrometeoitaliano.it
Le previsioni meteo a Salerno, Caserta, Napoli, Benevento e Avellino per la giornata di domani facebook
Meteo Napoli e Campania oggi 10 febbraio: piovaschi intermittenti e mare in peggioramento x.com