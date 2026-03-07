Cosa hai detto? The Voice Generations Nek in piedi poi il palco | Loredana Bertè nera

Nella nuova stagione di The Voice Generations, Nek si è alzato in piedi mentre il pubblico ascoltava le esibizioni. Sul palco anche Loredana Bertè, vestita di nero, ha partecipato alle prime fasi dello show. La serata ha visto protagonisti diversi artisti e molte esibizioni emozionanti, creando un’atmosfera di entusiasmo tra i presenti.

La nuova edizione di The Voice Generations si apre tra emozioni, talento e momenti di puro divertimento. La prima puntata, trasmessa venerdì 6 marzo 2026 su Rai 1, riporta il pubblico nel clima vivace delle blind auditions, dove le esibizioni dei concorrenti si intrecciano alle reazioni spesso imprevedibili dei coach. A guidare lo spettacolo c’è Antonella Clerici, perfettamente a suo agio nel ruolo di padrona di casa, pronta a presentare i protagonisti della serata e a gestire l’energia dei cinque giudici seduti sulle iconiche poltrone rosse: Nek, Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Rocco Hunt. Fin dalle prime esibizioni, il programma dimostra di voler puntare su storie familiari e legami generazionali, cuore del format. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

The Voice Kids, riassunto puntata 24 gennaio 2026: Loredana Bertè usa il super pass, Nek geloso della figlia e le squadreNella terza puntata di "The Voice Kids" succede di tutto: dai pianti ai super block di Loredana Bertè e Rocco Hunt, dalla realizzazione di sogni al...

Stasera su Rai 1 torna The Voice Kids: conduce Antonella Clerici. I coach sono Clementino e Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana BertèAl via la quarta edizione con cinque coach amatissimi: Clementino e Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana Bertè.

Una selezione di notizie su The Voice Generations.

Discussioni sull' argomento Torna il terzo spin-off di The Voice: Generations, sempre con Antonella Clerici; The Voice Generations oggi sabato 7 marzo, le anticipazioni; Fare meglio di C'è Posta per Te è stata una soddisfazione. Cosa farà dopo The Voice Generation? Devo stare a riposo per un problema di cui soffro da anni: parla Antonella Clerici; Antonella Clerici, The Voice Generations cambia orario: le ragioni dello slittamento.

Se vinci ancora noi ce ne andiamo, basta. " Così scherza Clementino rivolto a Nek, lasciando capire sin da subito che la sfida a The Voice Generations sarà accesa e piena di colpi di scena. Antonella Clerici riprende in mano il timone della nuova edizione di - facebook.com facebook

Al via su Rai 1 "The Voice Generations" x.com