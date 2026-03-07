Mara Carfagna ospite di Confindustria per il Manifesto parlante delle Imprenditrici

Alla sede di Confindustria Caserta si è tenuta la presentazione del “Manifesto parlante delle Imprenditrici”, un video che raccoglie le testimonianze di imprenditrici associate. Alla cerimonia hanno partecipato la deputata Mara Carfagna e Federica Brancaccio, presidente nazionale dell’Ance. L’evento ha coinvolto le rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali, che hanno condiviso le loro esperienze.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Festival “Caserta la Città delle Donne”, è stata ideata e realizzata dalla rappresentanza femminile di Confindustria Caserta, su impulso del Presidente dell’Associazione, Luigi Della Gatta. Dopo la proiezione del video, c’è stato un dibattito che ha visto protagoniste l’Onorevole Carfagna e la Presidente Brancaccio che si sono confrontate con il Presidente Della Gatta sui temi relativi alla parità di genere, con un riferimento al Codice delle Leggi Leuciane, nel quale è normata l’uguaglianza tra uomo e donna, il diritto delle donne all’istruzione, alla proprietà, alla formazione e all’equo salario.... 🔗 Leggi su Casertanews.it

