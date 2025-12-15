Lazio lutto per i biancocelesti | si è spento una figura storica del club capitolino Era presente nello staff dello scudetto del 2000

La Lazio piange la perdita di Doriano Ruggiero, figura storica del club e membro dello staff durante lo scudetto del 2000. La notizia ha suscitato dolore tra i tifosi e tutto l'ambiente biancoceleste, che ricorda con affetto il suo contributo e la sua dedizione nel corso degli anni.

© Calcionews24.com - Lazio, lutto per i biancocelesti: si è spento una figura storica del club capitolino. Era presente nello staff dello scudetto del 2000 Lazio, brutte notizie per il club biancoceleste. Si è spento Doriano Ruggiero, il massaggiatore che era presente anche nel 2000. I dettagli C’è un silenzio diverso oggi intorno alla Lazio. Non è quello che segue una sconfitta né il frastuono delle polemiche che spesso accompagnano il calcio moderno. È un silenzio profondo, composto, carico di . Calcionews24.com Lazio, lutto in casa biancoceleste: è morto uno dei protagonisti dello Scudetto 2000. Contro la Cremonese possibile il ricordo di una figura importante per il club - Lo storico massaggiatore Doriano Ruggiero si è spento in questa domenica. lazionews24.com Lutto Pietrangeli, la Lazio ricorda: «Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori» – FOTO - Lutto Pietrangeli, la Lazio ricorda il tennista, leggenda dello sport italiano e tifoso biancoceleste: «Nel 1974 si allenava con la squadra» – FOTO Si è spento all’età di 92 anni Nicola Pietrangeli, u ... lazionews24.com

Lazio, dedica speciale per Pietrangeli: in campo contro il Milan con il lutto al braccio La fascia è stata autorizzata in via eccezionale dalla Lega Serie A, riconoscendo il profondo legame tra i biancocelesti e il campione di tennis. ROMA - La Lazio onorerà in mo - facebook.com facebook