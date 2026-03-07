LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | Alison Jackson prova l’attacco ma viene ripresa subito

Durante la corsa femminile di Strade Bianche 2026, Alison Jackson ha tentato un attacco, ma è stata subito raggiunta dalle avversarie. La gara maschile, invece, è iniziata alle 11.45 e si può seguire in diretta. Entrambi gli eventi si stanno svolgendo sulle strade bianche toscane, con aggiornamenti disponibili online.

11.45 80 chilometri al traguardo. Il gruppo rimane compatto, ma ci si avvicina sempre di più al tratto di strada bianca di San Martino in Grania dove potrebbe accendersi la corsa. 11.41 Rimangono davanti a tirare Lidl-Trek e FDJ United – SUEZ con la squadra di Vollering che si porta avanti in vista del tratto di sterrato di San Martino in Grania. 11.38 La canadese non ha però fortuna e viene ripresa immediatamente dal gruppo. 11.37 Gara che si accende con l'attacco di Alison Jackson (St Michel – Preference Home – Auber93). 11.30 Si rimane nel tratto centrale della gara, con le atlete che abbassano leggermente il ritmo portando la media leggermente sotto i 38 chilometri orari.