Alle 10.15 inizia la copertura in diretta della Strade Bianche femminile del 2026. Attualmente, nove cicliste sono in testa alla corsa, con un vantaggio di circa due secondi sul gruppo inseguitore. La gara si svolge su un percorso caratterizzato da strade bianche che attraversano il paesaggio toscano. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato.

13.15 Jack Haig è il corridore della fuga, con almeno una vittoria, che non vince da più tempo. L’ultimo successo risale a febbraio 2020 quando vinse la quarta tappa della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol. 13.09 Anders Foldager era già presente nella fuga della Strade Bianche dello scorso anno, mentre Samuele Zoccarato lo era in quella del 2022. 13.06 Tibor del Grosso, Martin Marcellusi, Tim Rex e Adrien Boichis i fuggitivi all’esordio nella corsa. 13.00 Con tre vittorie in carriera Patrick Konrad è il corridore più vincente tra quelli in fuga. 12.54 Patrick Konrad è il corridore della fuga che ha ottenuto il miglior risultato alla Strade Bianche, con il 24esimo posto nel 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: nove in testa, 2? di vantaggio sul gruppo

LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 40 chilometri all’arrivo: Longo Borghini nel gruppo di testa, staccate Vollering e Ferrand PrevotCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.

Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in nove in fuga, 32? di vantaggio sul gruppo

GF Strade Bianche 2026 Stay Tuned

Altri aggiornamenti su Strade Bianche.

Temi più discussi: LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar cerca il primo acuto, l’Italia punta su Pellizzari; where to watch the race on TV - Strade Bianche 2026; Dove vedere la Strade Bianche 2026 in TV e Streaming? Ampia copertura Rai, Eurosport e Discovery (anche per le donne); Strade Bianche 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti.

LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: fuga di nove, 160 km al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE FEMMINILE DALLE 10.15 12.54 Patrick Konrad è il corridore della fuga che ha ... oasport.it

LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: subito Longo Borghini, Vollering favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.45 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, benvenuti ... oasport.it

Strade Bianche Donne at the start - facebook.com facebook

The Real Slim Shady Tadej Pogacar - PRESENTACIÓN EQUIPOS - Strade Bianche 2026 . . RCS . . #Ciclismo #Ecuador x.com