PRIMAVERA LIVE – Napoli-Milan | inizia il match
1?- Inizia il match A breve l’inizio della 17esima giornata di Primavera 1 tra il Napoli e il Milan. I ragazzi di mister Rocco vivono una grande momento di forma dopo il netto successo esterno di Lecce: i totale sono 5 le vittorie nelle ultime 7. Dall’altra parte un Milan che arriva anch’esso da un successo contro il Parma. Intanto ecco le formazioni ufficiali: NAPOLI (3-5-2): Spinelli; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri Cimmarruta, Genovese, Lo Scalzo, Smeraldi; Camelio, Gorica Milan (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Lontani, Castiello. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
