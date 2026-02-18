LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | argento per la staffetta femminile!

Il secondo giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha portato un argento nella staffetta femminile, che si è disputata sotto una nevicata intensa. La squadra italiana ha affrontato la gara con determinazione, ma alla fine si è dovuta accontentare del secondo posto per pochi decimi di secondo. I tifosi presenti sugli spalti hanno applaudito con entusiasmo, anche se il risultato finale ha lasciato un po’ di amarezza. La competizione continua con nuove sfide e attese per le prossime gare. Restate aggiornati per altri sviluppi.

